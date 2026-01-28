Der chinesische Fahrtenvermittler Didi Chuxing und die E-Auto-Marke GAC Aion haben vergangenen April ein gemeinsames Robotaxi vorgestellt. Dessen Auslieferung hat nun begonnen und eine erste Flotte hat die Zulassung für Straßentests in Guangzhou erhalten. Das chinesische Uber-Pendant Didi arbeitet schon länger daran, autonome Fahrzeuge auf seine Plattform zu bekommen. Gemeinsam mit Volvo hat der Ride-Hailing-Dienst bereits seit 2021 an entsprechenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
