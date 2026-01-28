MCC schließt Vereinbarung zur Restrukturierungsunterstützung ab, um ausstehende Verbindlichkeiten in Höhe von rund 3,9 Milliarden US-Dollar zu tilgen, die Barzinsaufwendungen im Jahr 2026 um über 330 Millionen US-Dollar zu senken und die Laufzeiten langfristiger Verbindlichkeiten bis 2033 zu verlängern

Die Restrukturierung wird von CD&R und einer mehr als qualifizierten Mehrheit der vorrangig besicherten Kreditgeber unterstützt, die sich bereit erklärt haben, eine Investition in Höhe von fast 890 Millionen US-Dollar zu sichern. Dadurch werden mehr als 500 Millionen US-Dollar an neuer Liquidität bereitgestellt, um das langfristige Wachstum und Investitionen nach der Restrukturierung zu unterstützen

Beginn der Einholung von Zustimmungen und geplante Umsetzung der Restrukturierung im Rahmen eines "vorab vereinbarten" Chapter-11-Verfahrens; Vereinbarung zur Restrukturierungsuntstützung sieht CD&R als kontrollierenden Aktionär vor

Alle Lieferanten sollen vollständig bezahlt werden; alle globalen Aktivitäten und Kundendienstleistungen sollen ohne Unterbrechung fortgesetzt werden

Die Multi-Color Corporation ("MCC" oder das "Unternehmen"), ein Weltmarktführer für hochwertige Etikettenlösungen, hat heute strategische Maßnahmen bekannt gegeben, um das Unternehmen besser für langfristiges Wachstum und Investitionen zu positionieren und seinen Kunden einen optimalen Service zu bieten.

MCC hat eine Vereinbarung zur Restrukturierungsunterstützung (Restructuring Support Agreement, RSA) mit den Haltern von rund 70 der besicherten vorrangigen Verbindlichkeiten von MCC und seinem Eigenkapitalgeber CD&R zu den Bedingungen einer umfassenden finanziellen Restrukturierung geschlossen. Die im Rahmen des RSA vorgesehenen Transaktionen werden die Bilanz von MCC maßgeblich entschulden und die Nettoverschuldung von rund 5,9 Milliarden US-Dollar auf rund 2,0 Milliarden US-Dollar reduzieren. Auch die jährlich anfallenden Barzinsen des Unternehmens werden von rund 475 Millionen US-Dollar auf 140 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 sinken, was eine Reduzierung um über 330 Millionen US-Dollar ergibt. Die Laufzeiten der langfristigen Verbindlichkeiten werden nach Abschluss der Restrukturierungstransaktionen bis 2033 verlängert.

Um die im Rahmen des RSA vorgesehenen Transaktionen durchzuführen, hat MCC eine Aufforderung zur Stimmabgabe zugunsten eines vorab ausgearbeiteten Sanierungsplans (der "Plan") veröffentlicht, der derzeit von Inhabern von rund 70 der besicherten vorrangigen Verbindlichkeiten von MCC und CD&R unterstützt wird. In dem RSA ist eine neue Stamm- und Vorzugsaktieninvestition in Höhe von 889 Millionen US-Dollar vorgesehen, die das langfristige Wachstum und Investitionen unterstützen soll. Nach dem Abschluss des Verfahrens wird MCC über eine Liquidität in Höhe von mehr als 500 Millionen US-Dollar verfügen.

"Wir haben in den letzten zwei Jahren sowohl auf kommerzieller als auch auf operativer Ebene weitreichende Maßnahmen ergriffen und gleichzeitig hochkarätige Führungskräfte eingestellt, um MCC bestmöglich für nachhaltiges, profitables Wachstum zu positionieren", so Hassan Rmaile, President und Chief Executive Officer von MCC. "Unsere operativen Initiativen gewinnen zunehmend an Dynamik, und die Optimierung unserer Kapitalstruktur ist ein wichtiger Schritt, um unsere Wachstumsstrategie voranzutreiben. Diese Vereinbarung, die das große Vertrauen der Sponsoren und Kreditgeber von MCC widerspiegelt, wird eine stärkere finanzielle Basis schaffen und es uns daher ermöglichen, unsere innovativen und qualitativ hochwertigen Etikettenlösungen weiter zu verbessern, die Marken beim Ausbau ihrer Kundenbeziehungen, der Steigerung der Produktintegrität und der Erzielung nachhaltiger Wirkung unterstützen. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung von CD&R und unseren Kreditgebern sowie für das anhaltende Engagement unserer Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten."

NORMALER GESCHÄFTSBETRIEB

Das RSA umfasst darüber hinaus eine neue Debtor-in-Possession-Finanzierung (DIP) in Höhe von 250 Millionen US-Dollar, um dem Unternehmen während des gesamten Chapter-11-Verfahrens Kapital zur Verfügung zu stellen. Diese zusätzliche Finanzierung soll es MCC sofern sie genehmigt wird ermöglichen, während der Umstrukturierung den Geschäftsbetrieb wie gewohnt fortzusetzen, ohne dass dies Auswirkungen auf Handelskreditoren, Kunden, Mitarbeiter, Verkäufer oder Lieferanten hat, und es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Verpflichtungen gegenüber strategischen Partnern nachzukommen.

Sobald das vorbereitete Chapter-11-Verfahren eingeleitet wurde, wird MCC eine Reihe von Eilanträgen am ersten Tag stellen, die es dem Unternehmen, vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung, ermöglichen werden, seine Geschäftstätigkeit während seiner Bemühungen zur Entschuldung seiner Kapitalstruktur wie gewohnt fortzusetzen. Neben der Beantragung von Genehmigungen im Zusammenhang mit der DIP-Finanzierung wird MCC auch die Genehmigung für die unterbrechungsfreie Fortzahlung von Löhnen und Sozialleistungen, die Begleichung von Ansprüchen der Mitarbeiter, die ordnungsgemäße Bezahlung von Lieferanten und die Durchführung anderer wichtiger Funktionen und Prozesse beantragen, die für die Aufrechterhaltung eines unterbrechungsfreien Geschäftsbetriebs erforderlich sind.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weitere Informationen erhalten Sie derzeit unter MCCForward.com. Nach Einreichung des Chapter-11-Antrags wird MCC auch Einzelheiten zu verschiedenen rechtlichen Aspekten des Restrukturierungsprozesses von MCC zur Verfügung stellen, einschließlich des Zugangs zu Gerichtsdokumenten.

BERATER

Kirkland Ellis LLP und Cole Schotz P.C. fungieren als Rechtsberater, Evercore als Investmentbanker, AlixPartners als Finanzberater, Quinn Emanuel Urquhart Sullivan, LLP als Sonderberater des Special Committee des Board of Directors von LABL, Inc. und FGS Global als strategischer Kommunikationsberater des Unternehmens. Debevoise Plimpton LLP und Latham Watkins LLP fungieren als Rechtsberater von CD&R, Moelis Company LLC als Finanzberater. Milbank LLP und PJT Partners fungieren jeweils als Rechtsberater bzw. Finanzberater der Ad-hoc-Gruppe der gesicherten Gläubiger.

ÜBER MCC

Die Multi-Color Corporation (MCC) ist ein Weltmarktführer für hochwertige Etikettenlösungen, der innovative und nachhaltige Lösungen für einige der bekanntesten Marken der Welt in einer Vielzahl von verbraucherorientierten Endkategorien anbietet. MCC möchte seinen Kunden die weltweit besten Etikettenlösungen zur Verfügung stellen, damit diese ihre Marken aufbauen und einen Mehrwert für die Gemeinschaften schaffen können, in denen sie tätig sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Geschäftstätigkeit von MCC und seinen Tochtergesellschaften sowie bestimmte diesbezügliche Pläne und Ziele. Diese zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich dadurch erkennen, dass sie sich nicht nur auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Begriffe wie "voraussichtlich", "anstreben", "erwarten", "ermöglichen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "glauben", "hoffen", "anstreben", "fortsetzen", "werden", "können", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Ausdrücke mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und Einschätzungen seitens des Unternehmens sowie dessen Einschätzung historischer Trends, aktueller Bedingungen, zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten werden, und die im Zusammenhang mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument beschriebenen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Auch wenn von der Angemessenheit der in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen ausgegangen wird, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Wir weisen Sie daher darauf hin, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren (ob aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen), sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist. Es gibt mehrere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören Veränderungen der globalen, politischen, wirtschaftlichen, geschäftlichen, konkurrenzbezogenen, marktbezogenen, lieferkettenbezogenen und regulatorischen Rahmenbedingungen, künftige Wechselkurse und Zinssätze, Änderungen der Steuersätze sowie künftige Unternehmenszusammenschlüsse oder -veräußerungen, Unsicherheiten und Kosten im Zusammenhang mit dem RSA und dem Chapter-11-Verfahren, unter anderem mögliche nachteilige Auswirkungen des Chapter-11-Verfahrens auf die Liquidität und die Betriebsergebnisse des Unternehmens, einschließlich in Bezug auf seine Beziehungen zu seinen Kunden, Vertriebspartnern, Lieferanten und anderen Drittparteien; Mitarbeiterfluktuation und die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und andere wichtige Mitarbeiter aufgrund der mit dem Chapter-11-Verfahren verbundenen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten zu halten; die Auswirkungen von Maßnahmen zur Kostensenkung; alle anderen rechtlichen oder behördlichen Verfahren; die Fähigkeit des Unternehmens, Betriebskapital zu beschaffen, einschließlich der Einhaltung der Einschränkungen, die durch die Bedingungen einer Finanzierung für Schuldner in Eigenverwaltung auferlegt werden, wie beispielsweise die hierin erwähnte Finanzierung; die Zeitspanne, in der das Unternehmen unter dem Schutz von Chapter 11 tätig sein wird; der Zeitpunkt des Abschlusses des Chapter-11-Verfahrens; und das Risiko, dass ein daraus resultierender Restrukturierungsplan möglicherweise nicht bestätigt oder überhaupt nicht umgesetzt wird. Weiterführende Informationen und Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem Chapter-11-Verfahren des Unternehmens finden Sie im Restrukturierungsplan und der dazugehörigen Offenlegungserklärung (die gegebenenfalls geändert, modifiziert oder ergänzt werden kann), die beim Gericht eingereicht werden. Keine der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen ist als Gewinnprognose oder -schätzung für einen bestimmten Zeitraum zu verstehen, und keine Aussage in dieser Pressemitteilung sollte dahingehend ausgelegt werden, dass die Finanzergebnisse des Unternehmens für das aktuelle oder zukünftige Geschäftsjahr notwendigerweise den historischen Ergebnissen entsprechen oder diese übertreffen werden. Diese Pressemitteilung ist zudem nicht als Teil einer Informations- oder Angebotsunterlage, eines Wertpapierkaufvertrags oder eines Angebots, einer Einladung oder einer Empfehlung zum Kauf, zur Zeichnung, zum sonstigen Erwerb oder zum Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten oder Beteiligungen oder zu sonstigen Transaktionen zu verstehen, stellt keine solche dar und sollte auch nicht als solche ausgelegt werden.

