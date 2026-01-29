Es ist ein diffuses Gefühl der Unruhe, das viele Anleger derzeit beschleicht, wenn sie in ihre Depots blicken. Auf dem Papier sehen die Renditen der letzten Jahre fantastisch aus, getrieben von einem beispiellosen Boom der Künstlichen Intelligenz (KI). Doch wer genauer hinschaut, erkennt das Klumpenrisiko: Der MSCI World, einst das Synonym für breite Diversifikation, ist heute faktisch ein Technologiefonds. Giganten wie Nvidia, Apple und Microsoft dominieren die Indizes so stark, dass eine Korrektur im Tech-Sektor das gesamte Portfolio mitreißen würde. In dieser Phase der Marktsättigung, in der Bewertungen heißgelaufen sind und die Weltpolitik so unberechenbar scheint wie lange nicht, besinnen sich Investoren auf eine alte Tugend: Den Cashflow. Dividendenwerte sind wieder en vogue - nicht als langweilige Beimischung, sondern als unverzichtbarer Anker. Wir analysieren drei Unternehmen, die in diesem Umfeld Stabilität versprechen: Den unverwüstlichen Energie-Riesen Chevron, den Logistik-Konzern Hapag-Lloyd und den kanadischen Energie-Spezialisten RE Royalties, der ein besonders smartes Modell etabliert hat.Den vollständigen Artikel lesen ...
