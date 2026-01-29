Rekordrausch bei Edelmetallen: Gold explodiert Richtung 5.600 USD, Silber zieht brutal an

Anzeige / Werbung

Gold schießt über 5.500 USD: Rekordrallye binnen Tagen folgt auf geopolitische Risiken, Schuldenangst und neue Käufer - und zieht Silber Richtung 120 USD mit, während der Markt zunehmend "parabolisch" wirkt.

Gold setzt seinen Lauf in bislang ungeahnte Höhen fort: Am Donnerstag stieg der Spotpreis zwischenzeitlich bis knapp unter 5.600 US-Dollar je Unze und markierte damit ein neues Rekordniveau. Parallel rückte Silber bis auf wenige Dollar an die Marke von 120 US-Dollar heran. Hinter der Bewegung steht laut Marktbeobachtern ein Mix aus geopolitischer Unsicherheit, makroökonomischen Sorgen und einer wachsenden Nachfrage nach als stabil wahrgenommenen Wertaufbewahrungsmitteln.

Auffällig ist dabei vor allem die Geschwindigkeit dieser Bewegung: Erst am Montag überschritt Gold erstmals die psychologisch wichtige Marke von 5.000 US-Dollar je Unze. Seitdem legte Gold in dieser Woche bereits um mehr als 10% zu. Auf Jahressicht steht Gold inzwischen mit mehr als 27% im Plus - nach einem bereits starken Anstieg von 64% im Jahr 2025.

