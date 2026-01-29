NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die währungsbereinigten Gewinnziele des Pharmakonzerns seien besser als gedacht ausgefallen, allerdings dürften die Markterwartungen auf Basis der aktuellen Kurse etwas sinken, erwartet Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
