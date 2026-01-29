Wasseraufbereitungsspezialist De.mem: Sauberes Wasser als Wachstumsthema der Zukunft

Anzeige / Werbung

Die Europäische Kommission hat im Mai 2025 klare Worte gefunden: Europa muss Wasser sparen - und zwar deutlich. Noch vor dem Sommer will Brüssel eine neue Wasserstrategie vorlegen. Ziel ist es, nicht nur Haushalte und Kommunen stärker in die Verantwortung zu nehmen, sondern auch Industrie und Landwirtschaft.

Technologien sollen helfen, den Wasserverbrauch zu senken

Angesichts längerer Trockenperioden, sinkender Grundwasserstände und zunehmender Belastungen von Ökosystemen forderte Umweltkommissarin Jessika Roswall ein grundsätzliches Umdenken im Umgang mit Wasser. Die Lösung sieht sie nicht nur in einem veränderten Verhalten, sondern vor allem in technologischen Innovationen. Der Gedanke dahinter: Wasser zu sparen bedeutet in modernen Gesellschaften nicht zwingend, auf Komfort oder wirtschaftliche Entwicklung zu verzichten. Vielmehr geht es darum, intelligenter mit der Ressource umzugehen - durch Reduktion von Verlusten, neue Nutzungsmöglichkeiten wie Regen- und Grauwasser sowie durch Recycling- oder Entsalzungsverfahren.

Moderne Wasseraufbereitung wird investierbar

Die Innovationskraft in diesem Bereich ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern birgt auch wirtschaftliches Potenzial - und wird damit für Investoren zunehmend attraktiv. Ein Beispiel dafür ist das australische Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4), das sich auf dezentrale Wasseraufbereitung spezialisiert hat. Je nach Anforderung setzt De.mem unterschiedliche Membrantechnologien ein. Im Zentrum des Geschäftsmodells steht das sogenannte BOO-Prinzip: Build, Own, Operate. Das heißt: Die Anlagen werden von De.mem nicht nur gebaut, sondern auch betrieben und bleiben im Besitz des Unternehmens. Für Kunden bedeutet das weniger Kapitalbindung. Für De.mem entstehen dadurch langfristige, wiederkehrende Einnahmen.

Wasserrecycling im Schneeparadies - De.mem zeigt, wie es geht

Ein praktisches Beispiel liefert das Selwyn Snow Resort in New South Wales (Australien). Dort hat De.mem im Rahmen eines fünfjährigen BOO-Vertrags eine containerisierte Membranbioreaktor-Anlage (MBR) installiert. Untergebracht in zwei 40-Fuß-Containern nutzt das System die Hohlfasermembran-Technologie, um Abwässer aufzubereiten. Das behandelte Wasser wird anschließend für die künstliche Schneeerzeugung verwendet - eine clevere Kreislaufnutzung. Die Anlage ist auf extreme Wetterbedingungen ausgelegt. De.mem übernimmt auch die laufende Wartung, um die Einhaltung aller Umweltvorschriften sicherzustellen.

Megatrend Wasser rückt in den Fokus

Wassertechnologie gilt unter Anlegern längst als langfristiger Megatrend - vergleichbar mit erneuerbaren Energien oder Digitalisierung. Wasser wird immer gebraucht - unabhängig von der Konjunktur. Australien, durch seine klimatischen Bedingungen sensibilisiert, hat früh technologische Pionierarbeit geleistet. Doch auch in Europa und anderen Weltregionen rücken diese Themen nun stärker in den politischen Fokus. Der Klimawandel verstärkt den Handlungsdruck weiter.

Wasser wird Teil der Kreislaufwirtschaft

Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen - auch mit Wasser - wird zunehmend zu einem zentralen Element einer zukunftsfähigen Wirtschaft. Die Vision ist eine umfassende Kreislaufwirtschaft, in der Ressourcen so lange wie möglich im Umlauf bleiben: durch Wiederverwendung, Reparatur, Recycling. De.mem zeigt exemplarisch, wie sich ökologische Notwendigkeit und wirtschaftlicher Nutzen verbinden lassen - ein Ansatz, der für Investoren spannender kaum sein könnte.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

