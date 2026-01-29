Anzeige
Mehr »
Freitag, 30.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 59 Mio. USD Börsenwert?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
30.01.26 | 11:31
362,35 Euro
+0,17 % +0,60
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICROSOFT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
362,10362,3511:32
362,10362,3511:32
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CATERPILLAR
CATERPILLAR INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CATERPILLAR INC552,00-0,72 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC191,20+0,71 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION257,75-0,15 %
LOCKHEED MARTIN CORPORATION518,30-0,35 %
MASTERCARD INC450,55-0,85 %
META PLATFORMS INC606,40-1,72 %
MICROSOFT CORPORATION362,35+0,17 %
SALESFORCE INC177,86-0,58 %
SOUTHWEST AIRLINES CO40,495-0,01 %
TESLA INC354,35+1,66 %
VISA INC272,60-1,77 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.