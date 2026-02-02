Energie ist eine zentrale Determinante der Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften und Unternehmen. Verfügbarkeit, Preis und Versorgungssicherheit beeinflussen unmittelbar Kosten und damit die Preise von Produkten und Dienstleistungen. Erneuerbare Energien sind wichtig, aber die schwankende Stromerzeugung, das Risiko von Dunkelflauten und die bislang begrenzte Speicherfähigkeit stellen erhebliche Herausforderungen dar. Vor diesem Hintergrund erlebt Uran als verlässlicher Energieträger ein Comeback. Viele Tech-Giganten wie Alphabet, Microsoft, Amazon oder Meta setzen bereits auf Atomstrom, um damit den riesigen Energiebedarf ihrer Rechenzentren und KI-Infrastrukturen zuverlässig und CO2-arm zu decken. Als Profiteur dieses Trends gilt American Atomics. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, eine vollständig integrierte nordamerikanische Wertschöpfungskette aufzubauen, und nutzt dabei den politischen und strukturellen Rückenwind.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de