Raps ist für Kanada fast das, was Erdöl für Saudi-Arabien ist: Ein wirtschaftlicher Motor von gigantischem Ausmaß. Mit einem geschätzten Produktionswert von rund 14 Mrd. CAD im Jahr 2025 ist die gelb blühende Pflanze das "grüne Gold" der Prärie. Doch dieser Milliarden-Markt ist in Gefahr: Die sogenannte Kohlhernie (Clubroot), eine aggressive, bodenbürtige Krankheit, bedroht Ernten und verursacht schon heute jährliche Schäden von über 500 Mio. CAD. Bisherige Lösungen stießen an ihre biologischen Grenzen, doch jetzt meldet das kanadische AgriTech-Unternehmen MustGrow Biologics einen entscheidenden Erfolg. Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, konnte die eigene Technologie TerraMG in großangelegten Feldversuchen die Krankheit nicht nur unterdrücken, sondern die Erträge signifikant steigern. Für Agrar-Giganten wie Bayer und Corteva könnte das der entscheidende Hebel sein, um ihre Hochleistungssaatgüter langfristig zu schützen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de