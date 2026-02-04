Vevey - Der neue Nestlé-Chef Philipp Navratil plant einem Medienbericht zufolge einen strategischen Konzern-Umbau mit dem Fokus auf künftig noch vier Geschäftssäulen. Er will das Wachstum nach turbulenten Jahren wieder ankurbeln. Wie die «Financial Times» am Mittwoch unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen berichtete, soll der Konzern künftig auf die Säulen Kaffee, Tiernahrung, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks fokussieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
