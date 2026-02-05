© Foto: Frank Rumpenhorst/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Aurubis, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall) 07:00 Uhr, Deutschland: Rational, vorläufige Jahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 10.00 Hauptversammlung) 07:00 Uhr, Schweden: Volvo Car, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Japan: Sony, Q3-Zahlen 07:30 Uhr, Dänemark: Danske Bank, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Dänemark: Vestas, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Schweden: Saab, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen 07:30 Uhr, …Den vollständigen Artikel lesen
