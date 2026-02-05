DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LEG - Der Wohnungskonzern LEG will sich noch in diesem Jahr komplett aus Ostdeutschland zurückziehen. "Das ist nicht unser Markt. Wir hatten da 1.700 Wohnungen, die wir verkaufen wollen", sagte LEG-Chef Lars von Lackum der Rheinischen Post. Der Großteil der Wohnungen solle bis Jahresende veräußert sein, so von Lackum, der sich auch von anderen Beständen trennen will: "Wir stellen wieder insgesamt 5000 Wohnungen ins Schaufenster. Dabei verkaufen wir aber auf keinen Fall unter Buchwert." 2025 hat das Unternehmen nach Angaben des Managers rund 3.100 Wohnungen für insgesamt 250 Millionen Euro abgegeben. (Rheinische Post)

RIO TINTO/GLENCORE - Die geplante Magefusion von Glencore und Rio Tinto steht womöglich auf der Kippe, berichtet die Financial Times. Während Rio die Position sowohl des CEO als auch des Chairman im fusionierten Unternehmen besetzen will, pocht Glencore laut Personen, die mit den Verhandlungen vertraut sind, auf eine hohe Prämie. Die Verhandlungen würden voraussichtlich über die Frist am Donnerstag hinaus verlängert, sagten die Personen. Einer der Informanten fügte hinzu, dass die Differenzen zwischen den beiden Seiten bedeuten, dass der Deal in der Schwebe hängt. (Financial Times)

February 05, 2026

