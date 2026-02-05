Saga Metals hat genau das geliefert, wonach der Markt am meisten verlangt: Sicherheit

Anzeige / Werbung

Die heutige Pressemeldung von Saga Metals Corp. hat still und leise eines der stärksten Signale geliefert, auf die der Markt für kritische Rohstoffe wartet und oft jahrelang warten muss!

Das ist kein gewöhnliches Bohr-Update.

Das ist ein Validierungsereignis.

Warum diese Meldung das Narrativ verändert

Märkte bewerten keine Geschichten nach "Potenzial".

Sie bewerten sie nach Wiederholbarkeit.

Und genau das hat Saga nun in Trapper South bewiesen - Wiederholbarkeit im großen Maßstab.

Alle verbleibenden Bohrungen aus Q4 2025 lieferten:

Mächtige Abschnitte

Konsistente Oxid-Schichtung

Titan-, Vanadium- und Eisengehalte, die Trapper North und Hawkeye erreichen oder übertreffen

Das ist kein einzelner Sweet Spot.

Das ist ein zusammenhängendes geologisches System, das genau das tut, was eine zukünftige Ressource tun muss.

Trapper South: Keine Schwachstellen

Die vier letzten Bohrlöcher aus Trapper South haben den Kreis geschlossen:

Herausragende Abschnitte sind unter anderem:

R-0015: 100,7 m mit 38,56% Fe2O3 | 6,80% TiO2 | 0,229% V2O5

100,7 m mit 38,56% Fe2O3 | 6,80% TiO2 | 0,229% V2O5 R-0013: 111,5 m mit 37,08% Fe2O3 | 5,14% TiO2 | 0,242% V2O5

111,5 m mit 37,08% Fe2O3 | 5,14% TiO2 | 0,242% V2O5 R-0014: Oxidmineralisierung nahe Oberfläche ab 8,8 m, 41,2 m mit 36,17% Fe2O3

Oxidmineralisierung nahe Oberfläche ab 8,8 m, 41,2 m mit 36,17% Fe2O3 R-0012: Breite Oxidzone innerhalb der ersten 80 m der Bohrung

Wichtig dabei:

Nahezu vollständige Oxid-Abschnitte wurden durchschnitten

Rhythmische Schichtung wurde bestätigt

Die Oxidkonzentration nimmt nach Westen zu

Die Bohrergebnisse korrelieren nahezu perfekt mit den magnetischen Anomalien

Genau das wollen Ressourcengeologen sehen - insbesondere auf dem Weg zu einer ersten Ressourcenschätzung (MRE).

Der stille Hebel: 2026 übertrifft bereits die Erwartungen

Und hier liegt der Teil, den der Markt noch nicht vollständig erfasst hat.

Saga bohrt bereits im Rahmen des MRE-Programms 2026 - und die Ergebnisse übertreffen bereits die ursprünglichen Annahmen.

In den frühen Bohrungen 2026 (R-0016 bis R-0019) wurden nun:

60-90 m semi-massive bis massive Oxidmineralisierung

In Bereichen, in denen dies nicht erwartet wurde

erwartet wurde Damit wird der wirtschaftliche Kern über Trapper North hinaus erweitert

Das ist entscheidend, denn:

Semi-massive bis massive Oxide bedeuten einfachere Metallurgie, höhere Tonnagesicherheit und stärkere Wirtschaftlichkeit.

Mit anderen Worten:

Das System könnte mächtiger und durchgängiger sein als ursprünglich modelliert.

So sieht echtes "De-Risking" aus

Saga verfügt nun über:

15 von 15 mineralisierte Bohrlöcher

Zwei Zonen mit konsistenten Gehalten

Einen durchgehenden Oxid-Trend über mehr als 16 km

Vorhandene Infrastruktur (Straßenanbindung, Tiefwasserhafen, Wasserkraft, Landepiste)

Bestätigte Titanomagnetit-Mineralisierung (metallurgischer Vorteil)

Ab diesem Punkt geht es nicht mehr um die Frage "gibt es das überhaupt?".

Sondern um:

Wie groß ist es - und wie schnell lässt es sich definieren?

Der strategische Kontext, den der Markt nicht ignorieren kann

Ein Schritt zurück.

Westliche Regierungen diskutieren nicht mehr, ob kritische Rohstoffe wichtig sind - sie konkurrieren darum, wer die Versorgung kontrolliert.

Titan, Vanadium und Eisen sind keine optionalen Inputs für:

Verteidigungssysteme

Energie- und Netz-Infrastruktur

Luft- und Raumfahrt

Elektrifizierung und Netzstabilisierung

Das Radar-Projekt von Saga liegt:

In einer stabilen Jurisdiktion (Kanada)

In unmittelbarer Nähe zu tidewasserfähiger Infrastruktur

Mit einem Größenpotenzial, das mit globalen Fe-Ti-V-Systemen vergleichbar ist

Das ist keine explorative Fantasie.

Das ist strategische Relevanz.

Fazit

Diese Pressemeldung hat drei Dinge gleichzeitig erreicht:

Geologische Zweifel beseitigt (100% Trefferquote) Zusätzliches Upside geschaffen (unerwartete massive Oxide in den 2026er-Bohrungen) Den Weg zu einer substanziellen Ressource beschleunigt

Der Markt reagiert darauf nicht sofort.

Er reagiert, wenn:

Die erste MRE veröffentlicht wird

Das Ausmaß nicht mehr zu ignorieren ist

Und Kapital erkennt, dass das System längst bewiesen war - still, Bohrloch für Bohrloch

Saga Metals hat heute nicht einfach mehr Mineralisierung getroffen.

Das Unternehmen hat die Risikofront geschlossen -

und genau dort beginnen Neubewertungen.



