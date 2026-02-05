Nach den überzeugenden Zahlen von SCOR setzt sich die positive Nachrichtenlage in der Rückversicherungsbranche fort. Auch die Hannover Rück hat starke vorläufige Zahlen vorgelegt. Die Aktie reagiert leicht positiv - und wie schon beim französischen Wettbewerber dürfte auch dieses Zahlenwerk ein gutes Vorzeichen für Branchenprimus Munich Re sein.Der im DAX notierte Rückversicherer hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert und damit das im November angehobene Ergebnisziel erreicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
