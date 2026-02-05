Rheinmetall hielt gestern sein Investor Recap zum Geschäftsjahr 2025 ab. Die Prognose für FY25 wurde bereits im vorherigen Update nach unten korrigiert, jedoch vom Markt weitgehend als Aufwärtsrevision missverstanden. Wie wir am 18. Dezember hervorgehoben haben, wurde die Anpassung durch eine Veränderung der Produktmix- und Zeitplanung anstelle einer veränderten Nachfrage verursacht. Der Fokus liegt nun auf FY26, wo die ersten Kommentare auf Umsätze hinweisen, die sowohl unter den Konsens- als auch unseren Annahmen liegen, was auf ein weiteres Anpassungsjahr hindeutet. Die geringere Sichtbarkeit und die verzögerte Programmphasen machen FY26 zum neuen Druckpunkt in der Equity-Story. Die Ausführung wird entscheidend sein. Die Cash-Generierung scheint stark, wird jedoch durch Vorauszahlungen von Kunden aufgebläht. Während dies die kurzfristige Liquidität unterstützt, ist die rollierende CCR die relevanteste Kennzahl und wird sich im Laufe der Zeit normalisieren. Der Auftragsbestand und die Auftragseingänge bleiben sehr stark, jedoch wird die kurzfristige Bewertung stärker durch den Ausführungszeitpunkt und politische Risiken als durch die Größe des Auftragsbestands beeinflusst. Wir reduzieren unsere Umsatzprognosen und senken unser Kursziel von 2.200 EUR auf 2.000 EUR, während wir eine Kaufempfehlung (BUY) beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag





