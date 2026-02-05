Mountain View - Im Wettlauf der KI-Entwickler schraubt die Google-Mutter Alphabet ihre Milliarden-Investitionen drastisch hoch. Für das laufende Jahr stellte der Internet-Riese Kapitalausgaben von 175 bis 185 Milliarden US-Dollar (148 bis 156,6 Mrd Euro) in Aussicht. Das Geld dürfte unter anderem in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) fliessen. 2025 investierte Alphabet gut 91 Milliarden. Google konkurriert bei KI unter anderem mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
