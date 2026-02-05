Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 05.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der nächste Durchbruch? Warum dieses Projekt Investoren aufhorchen lässt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
05.02.26 | 16:12
269,35 Euro
-4,57 % -12,90
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
269,15269,2016:13
269,20269,3516:12
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALPHABET
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALPHABET INC CL A269,35-4,57 %
BMW AG87,88-3,47 %
E.ON SE17,375-3,18 %
EVONIK INDUSTRIES AG14,450+2,05 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG58,98-3,23 %
RATIONAL AG740,50+11,35 %
RHEINMETALL AG1.594,00-5,09 %
RWE AG52,30-2,75 %
SAP SE169,46+1,35 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG41,280-3,55 %
VOLKSWAGEN AG VZ102,00-3,77 %
VOLVO CAR AB2,076-25,22 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.