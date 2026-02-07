Warren Buffett hat es immer wieder gepredigt. Und ich werde nicht müde, es zu wiederholen: Kauft Qualität. Kauft Unternehmen, die so stark sind, dass selbst ein inkompetenter Manager sie nicht sofort ruinieren kann. Was wir suchen, ist der berühmte "Moat" - der wirtschaftliche Burggraben. So nennt es der Börsenalmeister Buffett. Warum brauchen wir den Burggraben? Weil wir ruhig schlafen wollen. Wir wollen keine Zocker-Aktien, die morgen 50 % fallen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer