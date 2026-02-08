EQS-News: GAC / Schlagwort(e): Sonstiges

GAC MPV dient als offizielle Empfangsflotte für APEC China 2026 und demonstriert die Stärke der chinesischen Fertigungsindustrie



GUANGZHOU, China, 8. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Vom 1. bis 10. Februar 2026 fand in Guangzhou die erste offizielle Veranstaltung des APEC-China-Jahres statt, die einen wichtigen Moment für die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum darstellte. Als offizielle Empfangsflotte bot der MPV von GAC den teilnehmenden Delegationen Mobilitätsdienstleistungen auf hohem Niveau und unterstrich damit die fortschreitenden Fähigkeiten der chinesischen Automobilindustrie auf der internationalen Bühne. Als einflussreichster Wirtschaftsmechanismus im asiatisch-pazifischen Raum unterstreicht die Wahl von GAC durch die APEC das wachsende Vertrauen in Chinas Premium-Automobilmarken. Diese Ehre spiegelt die beständige Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des GAC MPV bei großen nationalen und internationalen Veranstaltungen wider. Im Laufe der Jahre war der GAC MPV bei den 15. Nationalen Spielen, der Understanding China Conference, den Nationalen Zwei Sitzungen, dem Fortune Global Forum und dem Xuanyuan Automotive Blue Book Forum zu sehen. Sein wiederholtes Auftreten bei diesen hochkarätigen Anlässen zeugt von der breiten Anerkennung durch die Veranstalter und festigt seine Position im Premium-MPV-Segment weiter. GAC macht weiterhin stetige Fortschritte sowohl in Bezug auf die Markenbekanntheit als auch auf die Marktleistung. Die GAC-MPV-Familie hat einen kumulierten Absatz von über 850.000 Einheiten erreicht, davon mehr als 480.000 aus ihrer führenden Serie. Diese Erfolge positionieren GAC unter den führenden Marken im Premium-MPV-Segment Chinas und sichern ihm die Führungsposition sowohl beim Absatzvolumen als auch beim Restwert. Die Kombination aus Funktionalität, Raffinesse und Langlebigkeit hat ihm das Vertrauen der Nutzer in verschiedenen Mobilitätsszenarien eingebracht. Durch kontinuierliche Innovation, fortschrittliche Fertigung und kundenorientierte Entwicklung setzt sich GAC weiterhin für die Förderung hochwertiger Mobilitätslösungen ein, die den sich wandelnden Anforderungen des heimischen und globalen Marktes gerecht werden. Von der Ausstattung internationaler Konferenzen bis hin zur Verbesserung des Alltagsverkehrs spiegeln die MPVs von GAC den Fortschritt der chinesischen Automobilindustrie und das Vertrauen einer Branche wider, die in eine neue Ära intelligenter, nachhaltiger Mobilität eintritt. Weitere Informationen über GAC finden Sie im Internet: https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns auf Social Media. Video - https://mma.prnewswire.com/media/2888944/apec_03.mp4 View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gac-mpv-dient-als-offizielle-empfangsflotte-fur-apec-china-2026-und-demonstriert-die-starke-der-chinesischen-fertigungsindustrie-302681956.html



