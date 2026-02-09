EQS-Ad-hoc: Booster Precision Components Holding GmbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

09.02.2026 / 19:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

BOOSTER Precision Components Holding GmbH verfolgt geplante Anleihe-Emission nicht weiter und wird schriftliches Verfahren zur Änderung der Anleihebedingungen ihrer bestehenden Anleihe 2022/2026 einleiten Schwanewede, 9. Februar 2026 - Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") hat am 12. November 2025 bekannt gegeben, die Begebung einer neuen vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe zu prüfen ("Anleihe-Emission"). Aufgrund der aktuellen Marktlage hat die Geschäftsführung der Gesellschaft jedoch heute beschlossen, die Anleihe-Emission derzeit nicht weiterzuverfolgen. Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird die Gläubiger der bestehenden vorrangig besicherten Anleihe der Gesellschaft mit einem ausstehenden Betrag von EUR 41,5 Mio. und einer Laufzeit bis zum 28. November 2026 (ISIN NO0012713520) ("Bestehende Anleihe") daher zeitnah zu einem schriftlichen Verfahren gemäß Ziffer 18 der Anleihebedingungen ("Anleihebedingungen") einladen ("Schriftliches Verfahren"), um die Zustimmung der Anleihegläubiger zu einer Verlängerung der Laufzeit der Bestehenden Anleihe sowie zu weiteren Änderungen der Anleihebedingungen einzuholen. Die Gesellschaft ist auf Grundlage der positiven operativen Entwicklung der Gesellschaft im Jahr 2025 zuversichtlich, eine Zustimmung der Anleihegläubiger im Rahmen des Schriftlichen Verfahrens erhalten zu können. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Wichtige Hinweise Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Ad-hoc-Mitteilung gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: iron AG

