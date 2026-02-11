Die SAP-Aktie, einst als Fels in der Brandung des DAX gefeiert, erlebt momentan eine der spannendsten Phasen ihrer Börsengeschichte. Nach einem plötzlichen Kursrutsch und trotz geplanter milliardenschwerer Aktienrückkäufe bleibt die Lage für Anleger ungewiss. Doch gerade in diesen turbulenten Zeiten eröffnen sich für mutige Trader attraktive Möglichkeiten: Mit den richtigen Hebelprodukten lassen sich schnelle Gewinne realisieren - vorausgesetzt, ...

