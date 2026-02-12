Der skandinavische Elektronikdienstleister Kitron hat am Donnerstag bärenstarke Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Angesichts der hohen Nachfrage und den prall gefüllten Orderbüchern wird das Management rund um Firmenlenker Peter Nilsson optimistischer für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026.Im Schlussviertel 2025 stiegen die Erlöse um knackige 46 Prozent auf 233,8 Millionen Euro. Der operative Gewinn (EBIT) kletterte überproportional von 11,8 Millionen Euro auf 22,5 Millionen Euro. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär