Und der Markt schläft?
Wir pivoten bewusst. Weg von volatilen Rohstoff-Storys - hinein in einen Sektor, der regulatorisch akzeptiert, gesellschaftlich relevant und kapitalmarktseitig explosiv ist.
Optimi Health (WKN: A2QQEL | SYM: 8BN) ist kein "Hoffnungstitel".
Es ist ein pharmazeutischer Hersteller mit aktiver Distribution.
Und trotzdem:
~20 Mio. € Marktkapitalisierung.
In einem Sektor, in dem Vergleichsunternehmen mit Milliarden bewertet sind.
Das hier ist keine normale Bewertungslücke.
Das ist eine strukturelle Fehlbewertung.
Das Geschäftsmodell, das viele noch nicht verstanden haben
Optimi (WKN: A2QQEL | SYM: 8BN) ist kein Forschungs-Labor.
Kein "Legalisierungs-Traum".
Kein Meme-Psychedelic-Play.
Optimi (WKN: A2QQEL | SYM: 8BN) ist:
- GMP-zertifizierter Hersteller
- Produzent fertiger MDMA- und Psilocybin-Kapseln
- Direktlieferant an autorisierte Kliniken und Apotheken
- Kommerziell aktiv innerhalb regulierter medizinischer Rahmen
Das ist Infrastruktur.
Und Infrastruktur wird oft erst dann richtig bewertet, wenn sie knapp wird.