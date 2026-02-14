20 Mio. € Bewertung. Zwei zugelassene Psychedelika-Produkte. NASDAQ-Uplist in Arbeit.

Anzeige / Werbung

Und der Markt schläft?

Wir pivoten bewusst. Weg von volatilen Rohstoff-Storys - hinein in einen Sektor, der regulatorisch akzeptiert, gesellschaftlich relevant und kapitalmarktseitig explosiv ist.

Optimi Health (WKN: A2QQEL | SYM: 8BN) ist kein "Hoffnungstitel".

Es ist ein pharmazeutischer Hersteller mit aktiver Distribution.

Und trotzdem:

~20 Mio. € Marktkapitalisierung.

In einem Sektor, in dem Vergleichsunternehmen mit Milliarden bewertet sind.

Das hier ist keine normale Bewertungslücke.

Das ist eine strukturelle Fehlbewertung.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Das Geschäftsmodell, das viele noch nicht verstanden haben

Optimi (WKN: A2QQEL | SYM: 8BN) ist kein Forschungs-Labor.

Kein "Legalisierungs-Traum".

Kein Meme-Psychedelic-Play.

Optimi (WKN: A2QQEL | SYM: 8BN) ist:

GMP-zertifizierter Hersteller

Produzent fertiger MDMA- und Psilocybin-Kapseln

Direktlieferant an autorisierte Kliniken und Apotheken

Kommerziell aktiv innerhalb regulierter medizinischer Rahmen

Das ist Infrastruktur.

Und Infrastruktur wird oft erst dann richtig bewertet, wenn sie knapp wird.