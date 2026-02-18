Rio Tinto - RIO: Geht die Rohstoff-Rallye noch weiter?

Morgen Q4-Zahlen!

Sinkende Einzenerzpreise belasten Rio Tinto. Jetzt noch ein tödlicher Unfall beim Simandou-Projekt in Guinea!

Rio Tinte (RIO) - ISIN GB0007188757

Rückblick: Im Chart sehen wir einen intakten Aufwärtstrend, der sich sehr lange am 20er-EMA orientierte und ein Kursplus von etwa 58 Prozent im Halbjahresverlauf der Rio-Tinto-Aktie. Ein entscheidende Rolle spielt dabei in Zeiten globaler Unsicherheit die Suche nach defensiven Werten. Allein die Länge der Rohstoff-Rallye spricht dafür, dass in nicht allzu ferner Zeit eine Sektorrotation einsetzen könnte.

Rio-Tinto-Aktie: Chart vom 17.02.2026, Kürzel: RIO Kurs: 96.88 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wünschenswert wäre noch eine weitere Annäherung an die grüne Linie. Vor dem Long-Einsteig sollten wir auf jeden Fall die Quartalszahlen am morgigen Donnerstag abwarten. Als Kursziel können wir nach Measured Move 103 USD anvisieren.

Mögliches bärisches Szenario

Die Risiken im Rohstoffsektor liegen im Bereich Arbeits- und Umweltschutz sowie im Verfall der Rohstoffnotierungen. Es gibt erste Warnzeichen, die wir nicht ignorieren sollten. Die 20-Tagelinie bietet sich als Absicherung an.

Meinung

Rio Tinto ist als einer der Big Player bei den Basismaterialien sowohl geografisch als auch hinsichtlich der Rohstoffe bestens aufgestellt und partizipiert an der aktuellen Rallye. Nach einem tödlichen Arbeitsunfall hat der britisch-australische Konzern sein Schlüssel-Eisenerzprojekt Simandou in Guinea vorläufig gestoppt. Die Untersuchungen laufen, während ein zentraler Wachstumstreiber pausiert und gleichzeitig schwache Eisenerzpreise auf die Stimmung drücken. Charttechnisch sieht alles intakt aus, allerdings läuft die Rallye bei den Rohstoffen schon sehr lange, sodass ein solcher Vorfall durchaus eine Sektorrotation in Gang setzen könnte.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 121.49 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 20664 Millionen USD

Meine Meinung zu Rio Tinto ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanztrends.de/rohstoff/rio-tinto-ltd/news/rio-tinto-aktie-projekt-stopp/

Veröffentlichungsdatum: 18.02.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.