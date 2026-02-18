DJ PTA-News: Frequentis AG: FREQUENTIS C4i und SAMI L3Harris Technologies kooperieren bei Verteidigungskommunikation in Saudi-Arabien

Frequentis AG: FREQUENTIS C4i und SAMI L3Harris Technologies kooperieren bei Verteidigungskommunikation in Saudi-Arabien

Wien (pta000/18.02.2026/12:23 UTC+1)

• Die von beiden Unternehmen unterzeichnete Absichtserklärung setzt einen Rahmen für die Zusammenarbeit bei

Verteidigungskommunikationsprogrammen zur Unterstützung der Lokalisierungsziele in Saudi-Arabien • Die Vereinbarung verbindet die Expertise von C4i im Bereich VOICE C2-Systeme mit den Liefer- und Supportfähigkeiten

von SAMI L3Harris vor Ort

Frequentis C4i hat als Originalhersteller des VOICE C2-Kommunikationssystems, das derzeit von der Royal Saudi Air Force genutzt wird, eine Absichtserklärung (Memorandum of Intent - MOI) mit SAMI L3Harris Technologies unterzeichnet, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der Verteidigungs-kommunikation im Königreich Saudi-Arabien auszuloten.

Das MOI etabliert einen Rahmen für die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf aktuellen Programmen und künftigen Angeboten im Bereich der Programmdurchführung und lokalen Unterstützung. Dies steht im Einklang mit den Zielen Saudi-Arabiens zur Lokalisierung der Verteidigungsfähigkeiten.

"Diese Absichtserklärung stellt einen praktischen Schritt zu engerer Zusammenarbeit bei sicherer Command-and-Control-Kommunikation und lokalen Fähigkeiten dar", sagt Darren Gardner, Geschäftsführer von C4i.

"Wir sind stolz, diese Absichtserklärung mit Frequentis C4i zu formalisieren, einem anerkannten Marktführer im Bereich sicherheitskritischer C2-Sprachkommunikationstechnologie", sagt Adrian Kemps, CEO von SAMI L3Harris. "Diese Zusammenarbeit bedeutet einen strategischen Schritt vorwärts bei der Lieferung sicherer, resilienter und interoperabler C2-Kommunikationssysteme an das Königreich Saudi-Arabien. Durch die Kombination von Frequentis C4is fortgeschrittenen Fähigkeiten im Bereich VOICE C2 mit SAMI L3Harris' Kompetenzen auf dem Gebiet der taktischen Kommunikation stärken wir unsere Fähigkeit, komplexe Betriebsumgebungen mit verlässlichen und zukunftsfähigen Lösungen zu unterstützen. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, die Effektivität von Einsätzen zu steigern und unseren Kunden operative Überlegenheit zu sichern."

Das MOI sieht auch fortlaufende Gespräche zwischen den Partnern vor, um technische und operative Anforderungen im Zuge der Weiterentwicklung der Verteidigungsbedürfnisse und -technologien zu überprüfen. Die geplante Zusammenarbeit konzentriert sich auf Wissensaustausch, lokale Support-Fähigkeiten und eine koordinierte Programmdurchführung für künftige Möglichkeiten in Saudi-Arabien.

Über C4i

C4i ist seit 2021 Mitglied der Frequentis-Gruppe. Seit 1989 ist C4i führend bei sicheren Kommunikationslösungen für die herausforderndsten sicherheitskritischen Umgebungen weltweit.

C4is interoperable Kommunikationslösungen werden im Verteidigungsbereich, von Regierungen und Unternehmen in über 40 Ländern genutzt. Die Produkte von C4i ermöglichen rasche Reaktionszeiten, Interoperabilität und die flexible Nutzung von Assets und bieten Kunden kontinuierlichen Schutz der Cybersicherheit.

Weitere Informationen zu C4i finden Sie auf http://www.c4i.com/.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das maritime Lösungsportfolio von Frequentis reicht von maritimen Kommunikationssystemen über GMDSS/SAR- und Incident-Management-Systeme bis hin zu Schiffverkehrsdiensten und Küstenüberwachungssystemen.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.600 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von rund EUR 580 Mio. und ein EBIT von rund EUR 47 Mio. erwirtschaftet (vorläufige Zahlen).

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

