Trotz der gescheiterten Übernahme von Glencore und der damit einhergehenden Volatilität, bleibt die Rio Tinto-Aktie ein äußerst interessanter Titel, wie dies auch bereits mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig zuletzt zu Beginn des Monats rund um das Thema: "Immer noch einen Kauf wert? treffend beschrieb. Parabolische Rekordstände An dem Fundament von Rio Tinto gibt es keinerlei Zweifel und doch wirkt der sich darstellende Kursanstieg von rund +80% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de