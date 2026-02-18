ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Glyphosat-Vergleichs in den USA mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Die entscheidende Frage sei, ob sich genügend Kläger für einen Vergleich entscheiden, bevor der oberste US-Gerichtshof eine Grundsatzentscheidung fälle, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend. Dabei geht es darum, ob hinreichend vor Risiken im Umgang mit dem Unkrautvernichter gewarnt wurde. Bayer erhofft sich eine Präzedenzentscheidung. Der Zeitplan für den Zustimmungsprozess der Kläger zum Vergleich sei aktuell unklar, so Weston. Die Entscheidung des Supreme Courts wird von dem UBS-Experten Ende Juni erwartet./rob/ag/mis



