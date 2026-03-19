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Pressemitteilung // 19. März 2026
Formycon sichert Vermarktungsstart für Aflibercept-2mg-Biosimilar FYB203 in Europa und weiteren Territorien durch Settlement mit Regeneron und Bayer
Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon") gibt gemeinsam mit ihrem Lizenzpartner Klinge Biopharma GmbH ("Klinge") den Abschluss einer Vergleichs- und Lizenzvereinbarung ("Vereinbarung") mit Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ("Regeneron") und der Bayer Healthcare LLC ("Bayer") bekannt, durch die alle Patentstreitigkeiten im Zusammenhang mit den in Europa zugelassenen Eylea1-Biosimilars (2 mg) AHZANTIVE2 und Baiama3 beigelegt werden. Im Rahmen der Vereinbarung können beide Produkte ab Mai 2026 in Europa sowie in weiteren Regionen, darunter Schlüsselmärkte in Lateinamerika und der Region Asien-Pazifik, auf den Markt gebracht werden. Bereits im Oktober 2025 hatte Formycon in einer Settlement-Vereinbarung mit Regeneron den US-Vermarktungsstart im vierten Quartal 2026 gesichert.
"Die Vereinbarung für Europa und weitere Territorien ist ein entscheidender Meilenstein, denn sie sichert unseren Partnern einen zeitnahen Marktzugang. Wir sind überzeugt, dass wir die Weichen mit unserer differenzierten und geografisch fokussierten Partnering-Strategie optimal gestellt haben, um FYB203 nachhaltig erfolgreich in der europäischen Marktlandschaft und darüber hinaus zu etablieren. Für Ophthalmologen und Patienten mit schweren Netzhauterkrankungen stellen unsere Biosimilars eine wirksame und zugleich kosteneffiziente Therapieoption dar", sagt Nicola Mikulcik, Chief Business Officer der Formycon AG.
AHZANTIVE und Baiama sind von der europäischen Arzneimittelagentur EMA zur Behandlung der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration ("nAMD") und weiterer schwerwiegender Netzhauterkrankungen zugelassen. Der Wirkstoff Aflibercept hemmt den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor ("VEGF"), der für die übermäßige Bildung von Blutgefäßen in der Netzhaut verantwortlich ist und dadurch starke Sehbeeinträchtigungen hervorruft.
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1 Eylea ist eine eingetragene Marke von Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Über Formycon:
Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com
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19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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