Mit der Mehrheitskontrolle von Nemaska Lithium rückt Rio Tinto näher an die Lithium-Lieferkette für Elektrofahrzeuge. Die Aktie zeigt sich am Mittwoch stark im Plus.Das australische Bergbauunternehmen Rio Tinto gab am Mittwoch bekannt, die Mehrheitskontrolle über das kanadische Unternehmen Nemaska Lithium übernommen zu haben und damit seinen Bestrebungen zum Aufbau eines integrierten Lithiumgeschäfts in Quebec einen Schritt näher zu kommen, wie Reuters berichtet. Rio Tinto hält nun einen Anteil von 53,9 Prozent an dem Lithiumproduzenten und wird die direkte Geschäftsführung übernehmen, während die Regierung von Quebec 46,1 Prozent hält. Das Unternehmen will eine vollständig integrierte …
