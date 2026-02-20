Anzeige
WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
20.02.26 | 16:53
1.745,00 Euro
+0,09 % +1,50
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
RHEINMETALL AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RHEINMETALL AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1.750,001.751,0017:14
1.750,001.751,0017:13
Markus Weingran
20.02.2026 15:27 Uhr
403 Leser
Artikel bewerten:
(1)

5 US-Dividendenkracher: Walmart: Dämpfer, Klarna: Absturz und Rheinmetall: 3 gute Gründe zum Kauf

Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns befindet sich wieder im Aufwind, während die Klarna-Aktie ins Bodenlose zu stürzen scheint. Welche Aktie bietet sich jetzt für das Depot der Anleger an?Mehr als 5 Prozent Dividende: Diese 5 US-Titel zahlen richtig aus In einem Markt, der von KI-Fantasien und Wachstumsstorys dominiert wird, geraten klassische Dividendenwerte schnell in den Hintergrund. Dabei sind stabile Ausschüttungen gerade in volatilen Phasen ein strategischer Anker im Depot. Besonders spannend wird es, wenn die Dividendenrendite die Marke von 5 Prozent überschreitet. Wir stellen fünf US-Aktien vor, die genau das bieten: hohe laufende Erträge - und gleichzeitig Geschäftsmodelle, …

© 2026 Markus Weingran
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.