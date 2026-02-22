Der Aktienmarkt lebt von Dynamik - und genau das zeigt sich aktuell beim kanadischen Goldproduzenten B2Gold. Nachdem das Unternehmen jüngst Geschäftszahlen vorlegte, die die Erwartungen vieler Marktteilnehmer enttäuschten, reagierten Anleger prompt: Die Aktie fiel am Donnerstag auf ein Wochentief von 4,001 Euro am Handelsplatz Tradegate.Doch die Märkte sind selten berechenbar. Bereits im weiteren Verlauf der Woche zeigte B2Gold eine beeindruckende ...

