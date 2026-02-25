EQS-News: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Fresenius-Aufsichtsrat verlängert Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Michael Sen vorzeitig um 5 Jahre --- Christian Pawlu zum 1. Juli für Fresenius Helios in den Vorstand berufen (News mit Zusatzmaterial)



Fresenius-Aufsichtsrat verlängert Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Michael Sen vorzeitig um 5 Jahre --- Christian Pawlu zum 1. Juli für Fresenius Helios in den Vorstand berufen Der Aufsichtsrat von Fresenius hat einstimmig das Mandat des Vorstandsvorsitzenden Michael Sen (57) vorzeitig um 5 Jahre verlängert und sichert damit Kontinuität an der Konzernspitze für die weitere Umsetzung von FutureFresenius. Der Vertrag läuft nun bis 2031. Wolfgang Kirsch, Aufsichtsratsvorsitzender von Fresenius: "Michael Sen hat den Konzern mit FutureFresenius in den vergangenen drei Jahren maßgeblich weiterentwickelt. Das Unternehmen ist heute innovativer und relevanter und hat damit alle Voraussetzungen, um die großen Chancen in der Gesundheitswirtschaft zu nutzen. Michael Sen und sein Team haben Fresenius auf einen langfristigen, profitablen Wachstumskurs gebracht, und davon profitieren alle Stakeholder. Diese Kontinuität wollen wir beibehalten. Der Aufsichtsrat und ich persönlich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren." "Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern des Aufsichtsrats, meinem Vorstandsteam, unseren hervorragenden Mitarbeitenden sowie unseren Kunden, Partnern und Anteilseignern. In den vergangenen Jahren haben wir das Unternehmen innovativer gemacht und gleichzeitig auf profitables Wachstum ausgerichtet. Fresenius ist heute relevanter denn je. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir weiter fortschreiben. In einer Zeit tiefgreifender Veränderungen - geprägt durch den rasanten Fortschritt neuer Technologien wie KI und durch eine transaktionale Weltordnung - tragen wir als weltweit führender Gesundheitskonzern noch mehr Verantwortung. Unser Ziel ist mehr denn je, eine hochwertige und verlässliche medizinische Versorgung sicherzustellen und zugleich Gesundheitssysteme effizienter und resilienter zu machen", ergänzt Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius. Dr. Christian Pawlu folgt auf Robert Möller Außerdem beruft der Fresenius-Aufsichtsrat einstimmig zum 1. Juli 2026 Dr. med. Christian Pawlu (48) in den Fresenius-Vorstand, wo er die Geschäfte von Fresenius Helios verantwortet. Dazu zählen die beiden privaten Klinikketten Quirónsalud in Spanien sowie die Helios Kliniken in Deutschland. Damit folgt er im Vorstand auf Robert Möller (59), der künftig das Büro der Unternehmensleitung in Berlin und Brüssel aufbauen wird. "Im Namen des Aufsichtsrats bedanke ich mich sehr bei Robert Möller für die gute Zusammenarbeit und die erfolgreiche Führung von Fresenius Helios in den vergangenen Jahren. Mit der Bildung medizinischer Cluster und dem Fokus auf Digitalisierung und exzellente Patientenversorgung sind die beiden Klinikketten in Deutschland und Spanien hervorragend positioniert. Ich begrüße es deshalb sehr, dass Robert Möller mit seiner Expertise dem Unternehmen verbunden bleibt", sagt Wolfgang Kirsch. Er ergänzt: "Mit Christian Pawlu konnten wir einen Mediziner und Strategen mit einem breiten internationalen Netzwerk für den Konzernvorstand gewinnen. Besonders freut mich, dass wir einen hervorragenden internen Kandidaten gefunden haben, der als COO von Fresenius Helios bereits wichtige Impulse für das Klinikgeschäft gesetzt hat. Ich wünsche Herrn Pawlu einen guten Start in der neuen Rolle." Michael Sen (57) ist seit dem 1. Oktober 2022 Vorstandsvorsitzender von Fresenius. Zudem ist er Aufsichtsratsvorsitzender des börsennotierten Dialyse-Anbieters Fresenius Medical Care. Michael Sen kam im April 2021 zu Fresenius als Vorstandsvorsitzender von Fresenius Kabi. Vor seinem Wechsel zu Fresenius war er Mitglied des Vorstands der Siemens AG und dort für das Gesundheits- und Energiegeschäft verantwortlich. In dieser Zeit brachte er Siemens Healthineers an die Börse. Zuvor war er unter anderem Finanzvorstand beim Energiekonzern E.ON SE. Dr. med. Christian Pawlu ist seit März 2025 Chief Operating Officer (COO) bei Helios in Deutschland, seit September 2025 COO des Unternehmensbereichs Fresenius Helios, zu dem Helios Deutschland und Quirónsalud gehören. Zuvor war er Leiter Corporate Development bei Fresenius, nachdem er im April 2021 als Leiter Corporate Development zu Fresenius Kabi nach Bad Homburg kam. Von 2022 bis 2025 war Christian Pawlu Mitglied des Aufsichtsrats der Fresenius-Tochterfirma mAbxience mit Sitz in Spanien. Davor war Christian Pawlu im Executive Committee von Sandoz, CEO eines High-Tech-Startups und Partner bei der Management Beratung McKinsey & Company. # # #

Fresenius SE & Co. KGaA (Frankfurt/Xetra: FRE) ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe, Deutschland. Fresenius umfasst die operativen Unternehmensbereiche Fresenius Kabi und Fresenius Helios sowie eine Unternehmensbeteiligung an Fresenius Medical Care. Fresenius Helios ist mit rund 140 Krankenhäusern und zahlreichen ambulanten Einrichtungen der führende private Krankenhausbetreiber in Deutschland und Spanien. Das Produktportfolio von Fresenius Kabi erreicht jährlich 450 Millionen Patienten und umfasst eine Reihe hochkomplexer Biopharmazeutika, klinische Ernährung, Medizintechnik sowie intravenös verabreichte generische Arzneimittel und Fluids. Fresenius wurde im Jahr 1912 vom Frankfurter Apotheker Dr. Eduard Fresenius gegründet. Nach seinem Tod übernahm Else Kröner 1952 die Firmenleitung und legte die Basis für ein Unternehmen, das heute das Ziel verfolgt, die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Größter Anteilseigner ist die gemeinnützige Else Kröner-Fresenius-Stiftung, die sich der Förderung medizinischer Forschung und Unterstützung humanitärer Projekte verschrieben hat. Weitere Informationen im Internet unter www.fresenius.de . Besuchen Sie unsere Mediathek: www.fresenius.com/de/mediathek Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie unvorhergesehene Auswirkungen internationaler Konflikte. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Fresenius SE & Co. KGaA Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland / Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852 Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland /Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673 Vorstand: Michael Sen (Vorsitzender), Pierluigi Antonelli, Sara Hennicken, Robert Möller, Dr. Michael Moser Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch Zusatzmaterial zur Meldung:



