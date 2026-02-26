Die Allianz hat 2025 ein bärenstarkes Jahr hingelegt. Der Versicherungsriese präsentierte am Donnerstagmorgen starke Ergebnisse in allen Sparten und zeigt sich operativ in Topform. Wachstum, robuste Margen und hohe Kapitalstärke sprechen für sich. Doch beim Blick nach vorn mischt sich unter die Zuversicht auch Zurückhaltung.Die Allianz hat das operative Ergebnis um 8,4 Prozent auf den Rekordwert von 17,4 Milliarden Euro gesteigert. Damit lag der Konzern leicht über den Erwartungen. Das gesamte Geschäftsvolumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
