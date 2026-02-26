Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA4113831024 Happy Creek Minerals Ltd. 26.02.2026 CA35158M1077 Fox Tungsten Ltd. 27.02.2026 Tausch 1:1
GB00B90XFF12 Sound Energy PLC 26.02.2026 GB00BVP8H932 Sound Energy PLC 27.02.2026 Tausch 10:1
CA0536981065 Avila Energy Corp. 26.02.2026 CA0536985025 Avila Energy Corp. 27.02.2026 Tausch 4:1
NO0010307135 Aqua Bio Technology ASA 26.02.2026 NO0013735894 Aqua Bio Technology ASA 27.02.2026 Tausch 50:1
VGG982181114 VCI Global Ltd. 26.02.2026 VGG982184001 VCI Global Ltd. 27.02.2026 Tausch 60:1
CA72811X2041 Playfair Mining Ltd. 26.02.2026 CA72811X3031 Playfair Mining Ltd. 27.02.2026 Tausch 3:1
