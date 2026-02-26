The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.02.2026.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.02.2026

ISIN Name

BMG053845019 ASPEN INS.HLDGS A DL-,001

CA0536981065 AVILA ENERGY CORP.

CA4113831024 HAPPY CREEK MINERALS LTD

CA72811X2041 PLAYFAIR MNG

GB0000536739 ASHTEAD GRP PLC LS-,10

GB00B90XFF12 SOUND ENERGY LS-,01

NO0010307135 AQUA BIO TECHNOL. NK -,10

USV7780TAG86 ROYAL CARIBB 21/26 REGS

VGG982181114 VCI GLOBAL LTD NEW

XS0596919299 GATWICK FDG 11/28 MTN





