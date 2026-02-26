The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.02.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.02.2026
.
ISIN Name
BMG053845019 ASPEN INS.HLDGS A DL-,001
CA0536981065 AVILA ENERGY CORP.
CA4113831024 HAPPY CREEK MINERALS LTD
CA72811X2041 PLAYFAIR MNG
GB0000536739 ASHTEAD GRP PLC LS-,10
GB00B90XFF12 SOUND ENERGY LS-,01
NO0010307135 AQUA BIO TECHNOL. NK -,10
USV7780TAG86 ROYAL CARIBB 21/26 REGS
VGG982181114 VCI GLOBAL LTD NEW
XS0596919299 GATWICK FDG 11/28 MTN
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.02.2026
.
ISIN Name
BMG053845019 ASPEN INS.HLDGS A DL-,001
CA0536981065 AVILA ENERGY CORP.
CA4113831024 HAPPY CREEK MINERALS LTD
CA72811X2041 PLAYFAIR MNG
GB0000536739 ASHTEAD GRP PLC LS-,10
GB00B90XFF12 SOUND ENERGY LS-,01
NO0010307135 AQUA BIO TECHNOL. NK -,10
USV7780TAG86 ROYAL CARIBB 21/26 REGS
VGG982181114 VCI GLOBAL LTD NEW
XS0596919299 GATWICK FDG 11/28 MTN
© 2026 Xetra Newsboard