Die Eskalation im Nahen Osten hat den DAX am Montag deutlich unter Druck gesetzt. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 2,6 Prozent bei 24.638 Zählern. Und auch der Start in den Dienstag sieht wenig freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen ein Prozent tiefer auf 24.395 Punkte.Unter den Anlegern kursiert die Angst vor einer weiteren Zuspitzung der Lage und die Sorge vor einer Energiekrise. Die Straße von Hormus, ein enorm wichtiges Nadelöhr für die globale Energieversorgung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär