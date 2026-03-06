DJ PTA-DD: Zumtobel Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Zumtobel Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Dornbirn (pta000/06.03.2026/13:00 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Thomas Erath 2 Grund der Meldung a) Position/Status Chief Financial Officer (CFO) b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zumtobel Group AG b) LEI 529900IIODYNYAZ2ID26 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000837307 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 4,265 205 4,275 2.457 4,280 2.900 4,285 37 4,295 3.237 4,300 6.738 4,310 426 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 4,2913 16.000 e) Datum des Geschäfts 05.03.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse AG Amtlicher Handel MIC XWBO (Wien)
