Der scheidende CEO Johann Strobl hatte es zuletzt schon durchklingen lassen: Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) screene mögliche Übernahmekandidaten in Osteuropa. Wie Bloomberg jetzt berichtet, bietet die RBI rund das 1,2-Fache des Buchwerts für die rumänische Garanti-Einheit der spanischen BBVA. Auf Basis der Bilanzzahlen des Vorjahres würde das einem Kaufpreis von etwa 550 Millionen Euro entsprechen. Die Gespräche gelten als weit fortgeschritten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer