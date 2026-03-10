DJ Raiffeisen will BBVA rumänische Tochter abkaufen - Agentur

DOW JONES--Die österreichische Bank Raiffeisen will die Garanti Bank Rumänien laut einem Agenturbericht von der BBVA zum etwa 1,2-Fachen ihres Buchwerts übernehmen. Dies würde auf Basis der Bilanz 2025 einen Preis von rund 550 Millionen Euro bedeuten. Wie Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen weiter berichtet, befinden sich die Gespräche in einem fortgeschrittenen Stadium. Raiffeisen stehe kurz vor einer Einigung mit dem spanischen Mutterkonzern.

Sowohl Raiffeisen als auch BBVA lehnten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.

