EQS-News: International School Augsburg AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
10.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|International School Augsburg AG
|Wernher-von-Braun-Straße 1a
|86368 Gersthofen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 821 455 5600
|E-Mail:
|investor@isa-augsburg.com
|Internet:
|https://www.isa-augsburg.com/
|ISIN:
|DE000A2AA1Q5
|WKN:
|A2AA1Q
|Börsen:
|München, Düsseldorf, Frankfurt
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2289056 10.03.2026 CET/CEST