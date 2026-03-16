Allschwil - Paukenschlag bei Idorsia: Nach nicht mal einem Jahr im Amt tritt Srishti Gupta tritt als CEO zurück und scheidet auch aus dem Verwaltungsrat aus. Bis zur Ernennung einer Nachfolge übernimmt der Gründer und langjährige Chef Jean-Paul Clozel, der derzeit Chairman des Verwaltungsrats ist, die Verantwortung für das Tagesgeschäft. Der Verwaltungsrat habe die Suche nach einem neuen Unternehmenschef gestartet, teilte das Biotechunternehmen am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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