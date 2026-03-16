Der DAX dürfte recht stabil in den elften Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 23.569 Punkte. Anders als an den vorangegangenen zwei Montagen erwarten die Anleger nach dem Wochenende keine neuen Hiobsbotschaften. Vor einer Woche war der Energiemarkt in regelrechte Panik geraten. Der Ölpreis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent war mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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