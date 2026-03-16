Die italienische Großbank UniCredit hat am Montagmorgen die Vorlage eines Übernahmeangebots für die Commerzbank angekündigt. Während der Zeitpunkt überrascht, kommt die bevorstehende Offerte an sich jedoch nicht von ungefähr: UniCredit ist seit Längerem der größte Einzelaktionär bei Deutschlands zweitgrößter Bank. Doch im Management und in der Politik regt sich weiter Widerstand gegen die Pläne der Italiener.Wie DER AKTIONÄR berichtete, will die UniCredit im Rahmen eines freiwilligen Tauschangebots ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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