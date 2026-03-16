Palantir oder Rheinmetall: Micron: Aktie rennt, BYD: Ausbruch und Commerzbank: Angebot ablehnen

Bei geopolitischen Konflikten steigen Rüstungsaktien schon fast reflexartig in die Höhe. Doch sind die hohen Bewertungen aufgrund der Lieferketten noch gerechtfertigt? Ist Palantir daher die bessere Rüstungsaktie?5 Aktien, die vom Aluminium-Boom profitieren könnten Der Aluminiumpreis zieht an - und plötzlich rückt ein Metall in den Fokus, das oft unterschätzt wird. Aluminium steckt in Autos, Flugzeugen, Stromleitungen, Verpackungen und immer stärker auch in der Energiewende. Die Nachfrage steigt - gleichzeitig geraten die Lieferketten unter Druck. Aktuell verschärfen geopolitische Spannungen und Produktionsprobleme die Lage am Markt. Der Aluminiumpreis ist zuletzt deutlich gestiegen, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran