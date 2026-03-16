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Markus Weingran
16.03.2026 15:27 Uhr
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Palantir oder Rheinmetall: Micron: Aktie rennt, BYD: Ausbruch und Commerzbank: Angebot ablehnen

Bei geopolitischen Konflikten steigen Rüstungsaktien schon fast reflexartig in die Höhe. Doch sind die hohen Bewertungen aufgrund der Lieferketten noch gerechtfertigt? Ist Palantir daher die bessere Rüstungsaktie?5 Aktien, die vom Aluminium-Boom profitieren könnten Der Aluminiumpreis zieht an - und plötzlich rückt ein Metall in den Fokus, das oft unterschätzt wird. Aluminium steckt in Autos, Flugzeugen, Stromleitungen, Verpackungen und immer stärker auch in der Energiewende. Die Nachfrage steigt - gleichzeitig geraten die Lieferketten unter Druck. Aktuell verschärfen geopolitische Spannungen und Produktionsprobleme die Lage am Markt. Der Aluminiumpreis ist zuletzt deutlich gestiegen, …

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© 2026 Markus Weingran
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

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