Die Finanzierung von Energieprojekten gewinnt durch Krisen und den Aufstieg der Künstlichen Intelligenz (KI) immer mehr an Bedeutung. Laut dem World Economic Forum (WEF) könnte der Energieverbrauch von Rechenzentren bis 2030 auf 945 TWh ansteigen, während McKinsey Investitionen von fast sieben Billionen USD in die US-Infrastruktur erwartet. Dies zwingt die Industrie auch zu einem beschleunigten Ausbau der Erzeugungskapazitäten für Strom. In diesem Spannungsfeld haben sich drei Unternehmen positioniert: Während RWE mittels weltweiter Investitionen in Offshore-Windparks im großen Stil auf regenerative Energien setzt, fokussiert sich Clearway Energy in den USA auf den Betrieb von Wind- und Solarparks. Clearway sichert sich durch Verträge mit Weltkonzernen verlässliche Cashflows. Das kanadische Unternehmen RE Royalties agiert dagegen als Finanzierungspartner, der vom Ausbau der Energieinfrastruktur profitiert, jedoch die operativen Risiken eines direkten Anlagenbetreibers vermeidet. Dass alle genannten Unternehmen im aktuellen Umfeld Konjunktur haben, unterstreichen der Inflation Reduction Act in den USA sowie die jüngsten Marktreformen in der EU. Grund genug, sich den Markt aus Investoren-Sicht näher anzusehen.

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