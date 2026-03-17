Können Quantum eMotion, IonQ und SuperQ Quantum weiterhin auf der Quanten-Welle reiten?

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Quantencomputing bewegt sich zunehmend von der theoretischen Forschung hin zu ersten kommerziellen Anwendungen. Unternehmen wie IonQ, Quantum eMotion und SuperQ Quantum Computing Inc. positionieren sich an unterschiedlichen Punkten der entstehenden Wertschöpfungskette. Während sich IonQ als einer der Umsatzführer im Sektor etabliert hat, versuchen kleinere Akteure, sich über Softwareplattformen, Cybersicherheits-Infrastruktur und hybride Rechenarchitekturen zu differenzieren.

Aktuelle Entwicklungen bei allen drei Unternehmen zeigen, wie schnell sich das Wettbewerbsumfeld verändert, da Regierungen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen ihre Investitionen in Quantentechnologien erhöhen.

Das Quantum-Investment-Thema gewinnt an Dynamik

Quantencomputing gehört zu den am genauesten beobachteten Zukunftstechnologien im globalen Technologiesektor. Mögliche Anwendungen reichen von Logistikoptimierung und Medikamentenentwicklung bis hin zu Cybersicherheit und Finanzmodellierung.

Die Branche befindet sich jedoch weiterhin in einer frühen kommerziellen Phase. Die meisten Unternehmen investieren stark in Forschung, Infrastruktur und den Aufbau von Ökosystemen, während die Umsätze im Vergleich zu traditionellen Halbleiter- oder Cloudanbietern noch relativ gering bleiben.

In diesem Umfeld verfolgen Unternehmen unterschiedliche Strategien, um Wert zu schaffen. Hardwareorientierte Firmen versuchen, skalierbare Quantenprozessoren zu entwickeln, während Anbieter von Software und Infrastruktur Werkzeuge entwickeln, die die Lücke zwischen heutigen klassischen Computersystemen und zukünftiger Quantenhardware überbrücken sollen.

IonQ: Starkes Umsatzwachstum bei Quantenhardware

Unter den börsennotierten Unternehmen hat sich IonQ (ISIN: US46222L1089) als einer der sichtbarsten Namen im Bereich der Quantencomputer-Hardware etabliert. Das Unternehmen meldete kürzlich ein starkes finanzielles Wachstum, das auf eine steigende Nachfrage nach Quantensystemen und zugehörigen Dienstleistungen hinweist.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 erzielte IonQ einen Umsatz von 130 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 202 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit überschritt das Unternehmen auch die Marke von 100 Millionen US-Dollar Umsatz und gehört zu den ersten börsennotierten Quantencomputing-Firmen, die diese Größenordnung erreichen.

Besonders stark fiel das vierte Quartal aus. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 429 Prozent auf 61,9 Millionen US-Dollar. Laut Unternehmensführung stammen inzwischen mehr als 60 Prozent der Einnahmen von kommerziellen Kunden, was auf ein wachsendes Interesse von Unternehmen an Quantenlösungen hinweist.

Strategisch baut IonQ sein Ökosystem sowohl durch Partnerschaften als auch durch Übernahmen aus. Das Unternehmen kündigte eine geplante Übernahme des Halbleiterherstellers SkyWater Technology im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar an. Dadurch könnten die eigenen Fertigungskapazitäten für Quantenhardware weiter gestärkt werden.

Für 2026 erwartet IonQ einen Umsatz zwischen 225 Millionen und 245 Millionen US-Dollar. Zwar arbeitet das Unternehmen weiterhin mit Verlusten, da es massiv in technologische Entwicklung investiert, doch die Umsatzentwicklung deutet darauf hin, dass sich Quantenhardware schrittweise in Richtung einer frühen Kommerzialisierungsphase bewegt.

Quantum eMotion setzt auf quantenresistente Sicherheit

Während IonQ auf Rechenhardware fokussiert ist, baut Quantum eMotion (ISIN: CA74767K1030) seine Position in der Cybersicherheits-Schicht des Quantenökosystems aus.

Das Unternehmen gab kürzlich die Übernahme von Technologie-Assets im Zusammenhang mit der SecureKey-Plattform bekannt, die ursprünglich von Jet Lab Technologies entwickelt wurde. Über die Akquisition von SKV Technology will Quantum eMotion die SecureKey-Lösung mit seiner bestehenden Sentry-Q-Plattform integrieren.

Solche Technologien gewinnen an Bedeutung, da sich Regierungen und Unternehmen auf die langfristigen Auswirkungen leistungsfähiger Quantencomputer auf heutige Verschlüsselungsstandards vorbereiten. Viele bestehende kryptografische Systeme könnten durch ausreichend leistungsstarke Quantencomputer künftig angreifbar werden, weshalb verstärkt in sogenannte Post-Quantum-Sicherheitslösungen investiert wird.

Die QRNG-Technologie von Quantum eMotion wird zudem in blockchainbezogener Infrastruktur eingesetzt. In Zusammenarbeit mit Krown Network half das Unternehmen kürzlich dabei, digitale Vermögenswerte im Wert von rund 67,5 Millionen US-Dollar zu sichern. Dabei wurde quantenbasierte Entropie genutzt, um kryptografische Prozesse zusätzlich zu stärken.

SuperQ verfolgt eine hybride Quantenstrategie

Unter den aufstrebenden Akteuren verfolgt SuperQ Quantum (ISIN: CA86848C1086) einen strategischen Ansatz, der stärker auf Software-Orchestrierung und hybride Rechenarchitekturen setzt.

Das Unternehmen kündigte kürzlich eine strategische Partnerschaft mit dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM an, das Teil der Fraunhofer-Gesellschaft ist. Die Kooperation markiert den Eintritt von SuperQ in das europäische Quantenökosystem und könnte Zugang zu industriellen Partnern in Deutschland und Europa eröffnen.

Fraunhofer ITWM plant eine unabhängige technische Bewertung der SuperQ-Plattform in ausgewählten Anwendungsszenarien. Ziel ist es, die Fähigkeiten der hybriden Rechenarchitektur des Unternehmens in Bereichen wie Logistik, Energiesysteme, industrielle Optimierung und maschinelles Lernen zu untersuchen.

Im Gegensatz zu Unternehmen, die sich ausschließlich auf Quantenhardware konzentrieren, zielt die Strategie von SuperQ darauf ab, verschiedene Rechentechnologien in einem gemeinsamen Workflow zu integrieren. Die Plattform kombiniert gate-basierte Quantencomputer, Quantum Annealing sowie klassische Hochleistungsrechner.

Dieser hybride Ansatz könnte besonders relevant sein, solange Quantenhardware noch in ihrer Skalierbarkeit und Stabilität begrenzt ist. Durch die Kombination klassischer und quantenbasierter Ressourcen könnten Unternehmen bereits aus frühen Quantencomputern praktischen Nutzen ziehen, bevor vollständig skalierbare Systeme verfügbar sind.

Für SuperQ bietet die Partnerschaft mit Fraunhofer sowohl technische Validierung als auch potenziellen Zugang zu europäischen Industriekunden, darunter Unternehmen aus dem großen Mittelstandssektor.

Das Unternehmen baut zudem seine Präsenz im Technologie- und Politik-Ökosystem aus. CEO Dr. Muhammad Ali Khan wurde kürzlich als Member Leader in den Forbes Business Council berufen, wo er sich an Diskussionen über Cybersicherheit im entstehenden Quantum-KI-Umfeld beteiligen wird.

Unterschiedliche Wege in die Quantenökonomie

Die Entwicklungen bei IonQ, Quantum eMotion und SuperQ zeigen, wie sich der Quantencomputing-Sektor entlang mehrerer technologischer Pfade entwickelt.

IonQ steht für einen hardwaregetriebenen Ansatz mit dem Ziel, skalierbare Quantenprozessoren zu entwickeln. Quantum eMotion konzentriert sich auf die Cybersicherheitsimplikationen der Technologie durch kryptografische Infrastruktur. SuperQ wiederum versucht, sich als hybride Software-Schicht zwischen klassischem Supercomputing und neuen Quantensystemen zu positionieren.

Für Investoren verdeutlicht diese Vielfalt sowohl die Chancen als auch die Unsicherheiten des Sektors. Quantencomputing bleibt vorerst eher ein langfristiger technologischer Wandel als eine bereits ausgereifte Industrie.

Mit zunehmenden Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen, wachsender experimenteller Nutzung durch Unternehmen und neuen Anwendungsfeldern beginnt sich die Wettbewerbslandschaft jedoch langsam zu formen.

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Quellen:

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/ionq-surpasses-revenue-milestone-and-charts-aggressive-growth-path/68613602

https://www.quantumemotion.com/press-release/121/krown-network-and-quantum-emotion-deploy-quantum-secure-infrastructure-protecting-675m-in-krown-tok

https://www.quantumemotion.com/press-release/120/quantum-emotion-announces-acquisition-of-jet-lab-technologies-assets-to-deliver-full-stack-quantum-

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-03/67876272-superq-quantum-superq-quantum-ceo-dr-muhammad-khan-appointed-as-forbes-business-council-member-leader-to-drive-global-cybersecurity-strategy-296.htm

https://www.superq.co/news/secures-strategic-european-foothold-via-landmark-partnership-with-fraunhofer-institute-for-industrial-mathematics-itwm

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit SuperQ Quantum Computing existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der SuperQ Quantum Computing. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von SuperQ Quantum Computing können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von SuperQ Quantum Computing einsehen: https://www.superq.co/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



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Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



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Enthaltene Werte: CA74767K1030,US46222L1089,CA86848C1086