Männedorf - Der Laborausrüster wird künftig mit dem US-Chipkonzern Nvidia zusammenarbeiten. Wie das Unternehmen aus Männedorf am Dienstag mitteilte, wollen die beiden Unternehmen zusammen datengetriebene Labore entwickeln. Ziel der Partnerschaft sei es, KI-gestützte Plattformen bereitzustellen, die datengetriebenen Laboren dabei helfen, Forschungsergebnisse schneller zu erzielen und die Produktivität im Labor zu erhöhen. Mit der Nutzung von KI ergebe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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