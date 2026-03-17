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Mensch und Maschine Software SE stellt Geschäftsbericht 2025 vor



17.03.2026 / 08:57 CET/CEST

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Rekordergebnisse trotz Restrukturierungskosten

- Dividende 200 Cent / +8,1% - 100 Cent ohne Steuerabzug

- Hauptziel: Ergebnisverdoppelung in 5 Jahren bis 2030



Wessling, 17. März 2026 - Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) beschreibt im heute vorgestellten Geschäftsbericht 2025, wie trotz hoher Zukunfts-Investitionen und nicht-operativer Belastungen aus der Personal-Konsolidierung neue Rekordergebnisse erzielt wurden und die anvisierte Gewinn-Verdoppelung in den 5 Jahren bis 2030 nun mit weniger Rohertragswachstum möglich ist.



Die am 11. Februar gemeldeten vorläufigen Rekordergebnisse wurden bestätigt bzw. beim Gewinn pro Aktie mit 191 Cent sogar leicht übertroffen. Durch die Autodesk-Umstellung von Wiederverkauf auf Provision und die damit entfallenen nicht-wertschöpfenden Umsatzanteile sind nicht nur die Umsatzrenditen sprunghaft angestiegen, z.B. beim EBIT von 14,3% auf 20,6%. Auch die Konzernbilanz zeigt erste Anzeichen einer Verschlankung, die sich bis zum Jahresende 2026 noch deutlicher fortsetzen wird.



Die MuM-Verwaltung wird der Hauptversammlung am 12. Mai 2026 einen Dividendenvorschlag von 200 Cent (Vj 185 / +8,1%) unterbreiten, wieder wahlweise in bar oder als Aktiendividende. Dabei stammen 100 von 200 Cent aus dem steuerlichen Einlagenkonto nach §27 KStG, können also ohne Steuerabzug ausgeschüttet werden.



MuM-Gründer/Chairman Adi Drotleff und CFO Markus Pech freuen sich über die gesenkte Kostenbasis: "Dadurch ist unser Hauptziel, eine Ergebnisverdoppelung in 5 Jahren, also +15% p.a. bis 2030, nun schon mit einem mittleren Rohertrags-Wachstum von +8% p.a. erreichbar statt mit +10% p.a. wie in bisherigen Plänen. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnen wir konkret mit einem Zielkorridor von +6-10% auf EUR 193-200 Mio beim Rohertrag, +11-19% auf 211-226 Cent beim EPS bzw. EUR 54,5-58,5 Mio beim EBIT, und wir planen mit 220-240 Cent bei der Dividende."



Titelthema auf dem Umschlag des Geschäftsberichts 2025:

"CAD/CAM in der Praxis: Intelligenter KI-Zugriff auf Bestandsdaten"







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