Wir beginnen die Coverage von GEVORKYAN, a.s. mit einer BUY-Empfehlung und einem Kursziel von 13,70 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von 44,4% bietet. Das Unternehmen ist ein europäischer Marktführer in der Pulvermetallurgie mit über 50 Jahren Erfahrung und betreibt eine hochautomatisierte, vertikal integrierte Anlage in Vlkanová, Slowakei. Das Unternehmen produziert über 3.000 verschiedene Metallkomponenten, u.a. für die Automobil-, Verteidigungs- und Ölindustrie, meistens als Single Source. Gründer und CEO Artur Gevorkyan hält eine Beteiligung von 77%. Das Unternehmen ersetzt CNC-Bearbeitung und Gießen durch Lösungen, die Kosteneinsparungen von 30-70% und eine größere Designflexibilität bieten, was zu einer starken Kundenbindung führt. Der Moat wird durch 80 Millionen EUR an Investitionen in Sachanlagen, proprietäres Know-how, Automatisierung und steigende Energieautarkie unterstützt. Das Wachstum resultiert aus organischer Expansion und margensteigernden M&A-Aktivitäten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gevorkyan-as
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