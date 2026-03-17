Die vorl. Ergebnisse von Pyramid für das GJ25 zeigten ein solides Umsatzwachstum von 9% auf 74,5 Mio. EUR, das zwar leicht unter den Prognosen lag, jedoch durch ein deutlich verfehltes EBITDA von 2,2 Mio. EUR aufgrund von Verlusten im Asiengeschäft überschattet wurde. Selbst das bereinigte EBITDA von 2,7 Mio. EUR deutet auf eine gewisse Schwäche im Kerngeschäft hin. Die Prognose für das GJ26 (Umsatz von 87-93 Mio. EUR, EBITDA von 4,2-4,7 Mio. EUR) deutet allerdings auf eine starke Erholung hin, die durch eine gestraffte Struktur und die Fokussierung auf den Kernmarkt gestützt wird. Insgesamt verbessert sich der Ausblick trotz eines schwachen GJ25 und untermauert eine fokussiertere Equity-Story, nicht zuletzt aufgrund der Veräußerung des verlustträchtigen Asiengeschäfts der faytech. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung, allerdings mit einem niedrigeren Kursziel von 1,35 EUR (zuvor 1,50 EUR), da wir unsere Prognose vorsichtig am unteren Ende der Spanne ansetzen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/pyramid-ag





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